Источники сообщили, что главным претендентом на должность украинского генпрокурора является заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского — Руслан Рябошапка. Об этом пишут украинские СМИ.

Однако не исключается возможность того, что на пост генерального прокурора поставят нынешнего врио главы СБУ Ивана Баканова, а Рябошапка займет его пост в СБУ.

Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского.

Minval.az