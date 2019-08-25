В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 92-летнего ветерана Второй Мировой войны, сообщает РБК со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) .

Предполагаемым убийцей оказался 34-летний житель Малоярославца (Калужская область).

По версии следствия, он является наркозависимым, а убийство совершил ради кражи денег.

По данным СКР, погибший — Борис Игнатьев 1926 года рождения — был призван в армию в январе 1944 года и принимал участие в боевых действиях на территории Европы по январь 1945 года. Родственники ветерана обнаружили его убитым в квартире 20 августа. Отмечается, что пожилого мужчину ударили не менее десяти раз.

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