Власти Грузии выплатят денежную компенсацию владельцам гостиниц в Аджарии, пострадавшим из-за снижения числа российских туристов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на грузинское министерство экономики.

По информации ведомства, помощь государства будет выражаться в софинансировании процентной ставки кредита тем субъектам-предпринимателям, которые оказались в затруднительном материальном положении.

Ранее владельцы гостиниц в Грузии потребовали компенсацию из-за сокращения турпотока из РФ.

Они выдвинули это требование властям, так как из-за сложившихся российско-грузинских отношений туристический бизнес находится на грани провала.

Minval.az