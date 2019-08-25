Духи с потом презентовало финское агентство Mirum Helsinki.

Отмечается, что одним из составляющих парфюма, помимо традиционных ингредиентов, стал пот всех сотрудников компании.

«Аромат олицетворяет нашу творческую страсть, а именно волнение, мурашки по коже и учащенное сердцебиение во время творческого процесса. Ведь он, в свою очередь, требует самоотдачи и командной работы», — отметила главный опытный специалист Лили Эрмезей.

Аромат стал частью кампании по подбору персонала. Так, работники агентства будут дарить флакон духов каждому понравившемуся соискателю.

Minval.az