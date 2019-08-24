Пять президентов Украины снялись вместе на улице. Бывшие президенты Украины Лонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и действующий президент Владимир Зеленский впервые сфотографировались вместе.

Отсутствовал только Виктор Янукович, живущий ныне в изгнании в России.

Историческое фото, сделанное в Киеве, появилось в соцсетях.

Пятеро политиков запечатлены на улице, рядом с императорским Мариинским дворцом. Они пришли на прием по случаю дню независимости. Каждый из президентов держит бокал с шампанским. Порошенко смотрит на Зеленского с улыбкой.

Minval.az