Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, астронавт Энн МакКлейн получила доступ к банковскому счету своей бывшей супруги Саммер Уорден, находясь на Международной космической станции (МКС). Известно, что экс-жена подала жалобу в Федеральную торговую комиссию на МакКлейн.

Астронавт подтвердила информацию через своего адвоката Расти Хардина. По словам МакКлейн, она просто хотела убедиться, способна ли ее бывшая супруга самостоятельно оплачивать свои счета и расходы на ребенка. К моменту развода в 2018 году женщины воспитывали вместе сына.

Правила МКС гласят, что люди и имущество в космосе находятся под национальным правом. В случае вины Энн МакКлейн осудят по законодательству США.

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