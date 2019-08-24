Бывшего украинского лидера Петра Порошенко с женой и бокалом заметили на приеме у действующего президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце по случаю Дня независимости Украины, сообщает «112 Украина».

Как отмечается, журналисты сфотографировали Порошенко с бокалом, смотрящим вслед уходящему Зеленскому. На мероприятии также присутствовала жена Порошенко — Марина.

По некоторым данным, офис Зеленскому пригласил на мероприятие Порошенко, но тот не ответил на него и просто пришел.

На торжественное празднование Дня независимости пришли почти все президенты Украины.

Minval.az