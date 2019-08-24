Deutsche Bank выплатит 16 миллионов долларов после того, как власти США обвинили его в нарушении закона о коррупции за рубежом. Банк брал на работу родственников российских чиновников. Об этом сообщает Reuters.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Deutsche Bank нанимал родственников госслужащих из России и Азиатско-Тихоокеанского региона. Некоторые из них не обладали достаточной квалификацией.

В сообщении SEC уточняется, что банк устраивал на работу в России родственников должностных лиц в 2009-2012 годах ради получения или сохранения бизнеса либо другой выгоды.

Заместитель одного из министров российского правительства (имена не называются) в 2009 году попросил принять на работу свою дочь, а в 2010-м должность получил сын главы госкомпании. Он демонстрировал в лондонском офисе такие слабые результаты, что был объявлен «источником проблем для репутации» банка.

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