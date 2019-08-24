Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не использовал в речи слова «Россия» и «агрессор» во время поздравления с Днем независимости страны. Об этом сообщает «Страна.ua».

Зеленский в начале поздравления рассказал украинцам, что начинает свой день с чтения сводок новостей о событиях на востоке страны. Он поблагодарил всех, кто сейчас находится там и защищает Украину.

Президент Украины отметил, что стране не 28 лет, она гораздо старше. Он перечислил события, относящиеся, по его мнению, к украинской истории. Глава страны рассказал о крещении Киевской Руси, создании Киево-Могилянской академии, а также о вкладе украинского ученого Сергея Королева в покорение космоса.

Затем, как сообщает издание, Зеленский высказался относительно событий Евромайдана. «Мы всей страной отстояли достоинство», — заявил украинский лидер.

По его словам, после войны в Донбассе они «родились во второй раз как страна и как общество». Владимир Зеленский также рассказал украинцам, что они должны быть единым народом. Президент посоветовал всем говорить себе каждое утро «я украинец и я могу все».

Зеленский затронул тему Крыма, рассказав об аннексии полуострова. По мнению президента Украины, это событие, как и ситуация в Донбассе, похоже на похищение детей. Он убежден, что похищенные дети однажды вернутся в семью.

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