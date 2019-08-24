Студия Disney опубликовала на YouTube первый трейлер фильма «Леди и бродяга», в котором снялись настоящие животные.

В перезапуске мультфильма 1955 года режиссер Чарли Бин пересказал историю любви между кокер-спаниелем Леди и беспородным псом Бродягой, которых озвучили Тесса Томпсон («Тор: Рагнарек», «Люди в черном: Интернэшнл») и Джастин Теру («Оставленные», «Ангелы Чарли: Только вперед»).

В картине также приняли участие Жанель Монэ, Эшли Дженсен, Сэм Эллиотт, Бенедикт Вонг и другие, передает РИА Новости.

«Леди и Бродягу» покажут 12 ноября на сервисе Disney +.

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