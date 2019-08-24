Американская корпорация Google изменила рекомендации по общению внутри компании. Согласно новым правилам, сотрудникам запрещается обсуждать политику и новости в корпоративных чатах и форумах.

Кроме того, считается недопустимым поднимать темы, которые могут унизить коллег и партнеров. За несоблюдение регламентаций нарушителей могут лишить права комментирования или применить к ним другие дисциплинарные меры.

Изменение правил Google объяснил тем, что мнения сотрудников по отвлеченным вопросам могут отнести к позиции самой компании, пишет Forbes. При этом издание отмечает, что изменения рекомендаций общения противоречат прежним правилам американской корпорации, которая ранее поощряла дискуссии и дебаты, передает телеканал «Пятый».

Об изменении правил Google задумался после того, как позиция сотрудников в отношении политических и социальных проблем стала сказываться на рабочем процессе. Так, например, из-за отрицательных настроений работников компании пришлось свернуть проект поисковой системы для Китая Dragonfly и контракт на разработку искусственного интеллекта для военных США.

Minval.az