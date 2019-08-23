Власти Израиля подтвердили, что объявленный в розыск молдавский депутат и бизнесмен Илан Шор находится в Израиле, сообщил глава молдавского представительства «Интерпола» Виорел Центю.

«Депутат Илан Шор был объявлен в международный розыск. Его дело можно увидеть в системах во всех 194 странах, так как оно было принято «Интерполом» для розыска во всех государствах, сотрудничающих с «Интерполом». При любой попытке перехода границы он будет задержан», — заявил Центю журналистам в пятницу.

Он сообщил, что МВД Молдавии направило запрос в Израиль, чтобы выяснить, действительно ли Шор находится там. «Мы уже получили ответ на этот запрос. Подтвердился факт, что он находится в Израиле. Израильские коллеги сообщили нам, что он пересек границу на въезде в Израиль», — цитирует «Интерфакс» Центю.

Minval.az