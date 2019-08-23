Динара Кулибаева, средняя дочь Нурсултана Назарбаева, приобрела в Швейцарии замок «Бельрив» за $ 63 млн, сообщает Centralasian.org со ссылкой на швейцарский журнал Bilan.

Ранее замок принадлежал принцу Садруддину Ага Хану, который с 1965 по 1977 годы был верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Замок расположен в окрестностях Женевы и внесен в Список национального наследия Швейцарии. Журнал утверждает, что это не первое крупное приобретение дочери Назарбаева в Швейцарии. По их данным, в 2009 году она приобрела в Женеве недвижимость на $ 75 млн.

Динара Кулибаева — дочь Нурсултана и Сары Назарбаевых, жена Тимура Кулибаева — входит в число долларовых миллионеров Казахстана по версии журнала Forbes. Совместно с супругом она контролирует крупнейший в стране банк — «Народный».

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