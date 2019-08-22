Компания «Анкор», арендующая помещение по адресу, где находится ресторан «Армения», подала иск к сотруднику ФБК Алексея Навального Георгию Албурову. Направили его по адресу премьер-министра Дмитрия Медведева, который Албуров назвал вместо настоящего в полиции и суде. Об этом рассказала пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Отдельно прекрасно, что ни одно слово, включая названия города «Уфа», они правильно написать не смогли», — отметила Ярмыш, обратив внимание на слово «Ува».

Ресторан «Армения» подал иск к Георгию Албурову по адресу Медведева на Минской!

Этот адрес Жора называл полицейским для протокола, когда его задержали на митинге.

Отдельно прекрасно, что ни одно слово, включая названия города «Уфа», они правильно написать не смогли pic.twitter.com/9X8OsH3OYl — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 22 августа 2019 г.

Албуров пояснил, что адрес оставил судье по своему административному делу, а она «записала его на бумажку».

Курьез прокомментировала также оппозиционерка Любовь Соболь.

«Все дела по искам о возмещении ущерба после акций протеста ко мне, Навальному, Албурову и кандидатам шиты белыми нитками. Очередная глупая и бестолковая попытка нас запугать. Вот вам ещё одно доказательство, откуда все эти иски появились.

Коммерческая организация, ресторан, у которой не может быть доступа к персональным данным и делам МВД, указала адрес из дела по административке Албурова», – написала она.

Ресторан «Армения» ограничил доступ к странице в фейсбуке после массовой критики в связи с иском к организаторам акций протеста 27 июля.

Как отмечал «Коммерсантъ», негативные комментарии обрушили рейтинг ресторана до двух баллов из пяти. Большинство жалоб касались обслуживания — плохой еды, шума, грязи, а также невежливого и неграмотного персонала, пишет «Эхо Москвы». Некоторые призвали объявить бойкот заведению, кто-то написал, что ресторан должен обслуживать Росгвардию.

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