Компания «Анкор», арендующая помещение по адресу, где находится ресторан «Армения», подала иск к сотруднику ФБК Алексея Навального Георгию Албурову. Направили его по адресу премьер-министра Дмитрия Медведева, который Албуров назвал вместо настоящего в полиции и суде. Об этом рассказала пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Отдельно прекрасно, что ни одно слово, включая названия города «Уфа», они правильно написать не смогли», — отметила Ярмыш, обратив внимание на слово «Ува».

Албуров пояснил, что адрес оставил судье по своему административному делу, а она «записала его на бумажку».

Курьез прокомментировала также оппозиционерка Любовь Соболь.

«Все дела по искам о возмещении ущерба после акций протеста ко мне, Навальному, Албурову и кандидатам шиты белыми нитками. Очередная глупая и бестолковая попытка нас запугать. Вот вам ещё одно доказательство, откуда все эти иски появились.

Коммерческая организация, ресторан, у которой не может быть доступа к персональным данным и делам МВД, указала адрес из дела по административке Албурова», – написала она.

Ресторан «Армения» ограничил доступ к странице в фейсбуке после массовой критики в связи с иском к организаторам акций протеста 27 июля.

Как отмечал «Коммерсантъ», негативные комментарии обрушили рейтинг ресторана до двух баллов из пяти. Большинство жалоб касались обслуживания — плохой еды, шума, грязи, а также невежливого и неграмотного персонала, пишет «Эхо Москвы». Некоторые призвали объявить бойкот заведению, кто-то написал, что ресторан должен обслуживать Росгвардию.

Minval.az