Выступая на российско-мозамбикском деловом форуме в Москве, президент этой республики Филипе Жасинту Ньюси поблагодарил Россию за списание госдолга Мозамбика. И пообещал сделать встречные шаги для развития нашего экспорта на юго-восток Африки:

«Советский Союз сыграл в нашей борьбе за свободу большую роль [Мозамбик получил независимость от Португалии в 1975 году — прим. ред], — начал африканский политик. — Мы прибыли сюда, чтобы укрепить прочные узы, которые объединяют наши страны. Наши связи — военно-технические, политические — имеют долгую историю и очень прочны. Но мы хотели бы открыть новый этап, где было бы представлено и экономическое измерение. В нашей стране много природных запасов (уголь, газ, графит, драгоценные камни). Мы обещаем прибыльный возврат инвестиций в нашу экономику. У российских промышленников и финансистов прекрасная репутация, ждём вас в нашей стране!».

Также президент затронул вопрос, который у некоторых вызывает непонимание — зачем Россия простила нашему партнёру его советские долги в размере $40 млн:

«Россия списала 90% госдолга Мозамбика. Мы очень высоко ценим подобных партнёров и будем стараться открывать именно для них новые возможности. У нас плодородные земли, обширные водные ресурсы, сельское хозяйство растёт быстрее всех остальных отраслей экономики: мы выращиваем и продовольственные, и технические культуры».

Minval.az