Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.

Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если «вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе».

Кроме того, Зеленский предложил России освободить задержанных украинских моряков.

По мнению лидера Украины, такие действия покажут миру, что Россия «готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Minval.az