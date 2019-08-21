Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с критикой силовиков на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов.

«Некоторые оборзели и прибурели в погонах до того, что они не просто не должны носить эти погоны, они должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь», — приводит телеканал «Беларусь 1» слова Лукашенко.

Также, обращаясь к силовикам, он отметил, что «фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы… не возбуждали эти уголовные дела».

Кроме того, Лукашенко возмутился прямым давлением на участников уголовного процесса и непропорциональным применением силы во время задержаний.

Minval.az