Грузинский телеканал «Рустави 2» приостановил вещание после того, как стало известно, что ранее занимавшая пост замгендиректора телеканала Нино Шубладзе возвращается обратно.

По этой причины журналисты СМИ отказываются выйти в эфир информационного выпуска.

Сообщается, что в данный момент руководство канала пытается уговорить сотрудников продолжить работу.

Как отмечается, журналисты отказываются от этого из-за сотрудничества Нино Шубладзе с главным пропагандистом общественного движения «Грузинская мечта» Лаши Нацвлишвили.

Minval.az