21 августа, между «Объединением аэропортов Грузии» и ирландским лоукостером Ryanair будет оформлен договор о взаимосотрудничестве. По информации Министерства экономики, соглашение будет подписано в администрации правительства.

Документ подпишут директор грузинской компании Георгий Чоговадзе и коммерческий директор лоукостера Дэвид О’Брайен. На церемонии также будет присутствовать министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает Общественный вещатель.

Одна из крупнейших и известных бюджетных авиакомпаний будет совершать прямые рейсы в направлении Европы как из кутаисского, так и тбилисского аэропортов.

На официальной веб-странице Ryanair уже опубликовано расписание рейсов в направлении Тбилиси и Кутаиси. В рейсах из Кутаиси указаны итальянский город Болония и французский Марсель, из Тбилиси — аэропорт «Бергамо» в Милане.

Первый рейс состоится 6 ноября. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю.

Minval.az