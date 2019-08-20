Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал «приехать в Киев для его взятия». По словам политика, на вокзале его будут встречать пионеры с цветами. Об этом он рассказал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Я с утра буду на Киевском вокзале, буду провожать добровольцев», — рассказал о своих мечтах Жириновский.

Его поддержал пропагандист Владимир Соловьев и предложил гражданам Украины переименовать Центральный железнодорожный вокзал Киева в «Московский» по случаю планируемого прибытия на него Жириновского.

«Ковровые дорожки, цветы, пионеры. Слава освободителям Украины! Украину вообще не будем употреблять — слава освободителям Новороссии! И Новороссии не будем — слава освободителям Киева! Какой раз Киев будет освобождён уже? В 1943 — 7 ноября? И вот мы 7 ноября!», — поделился планами депутат.

Minval.az