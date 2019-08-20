Во время встречи с Владимиром Путиным 19 августа Эмманюэль Макрон заявил, что сравнения между акциями «желтых жилетов» и московскими протестами не имеют смысла, передает «Международное французское радио».

«Те, кто выходили на акции протеста (во Франции), свободно участвовали в выборах. Те, кого называют „желтыми жилетами“, свободно участвовали в выборах в Европарламент, и они будут участвовать в муниципальных выборах. И я хотел бы, чтобы они свободно высказывались на выборах, потому что это снижает напряженность. Мы в стране, где люди могут свободно высказываться, выходить на демонстрации. Единственное, чего мы не можем допустить, — погромов и нарушений общественного порядка», — отметил Эмманюэль Макрон.

Президент Франции также подчеркнул, что Франция соблюдает свою Конституцию, в том числе право на демонстрации. А также, что французские граждане, считающие, что их права были нарушены, могут обращаться в ЕСПЧ.

Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве. События 27 июля и 3 августа он охарактеризовал как «беспорядки», связанные с электоральным циклом. «Граждане имеют право на мирные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав», — заявил президент России. «Но никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеет право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями», — добавил Путин.

Он напомнил, что к предыдущим выборам в Мосгордуму не были допущены более ста кандидатов и посоветовал незарегистрированным кандидатам отстаивать свои права в суде. Он также отметил, что есть прецеденты, когда незарегистрированного кандидата в итоге регистрировали через суд. Видимо, Владимир Путин имел в виду кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

Владимир Путин не высказался об арестах ряда незарегистрированных кандидатов и о «московском деле», фигурантами которого стали 13 человек.

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