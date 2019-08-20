Суд Первомайского района столицы Киргизии во вторник принял решение оставить под стражей экс-президента страны Алмазбека Атамбаева до 26 октября.

Об этом сообщил журналистам по итогам закрытого заседания адвокат бывшего лидера республики Сергей Слесарев.

Экс-президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке по перерегистрации прав на владение зданием промышленной группы «Форум» в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш.

Кроме того, Генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство в отношении экс-президента республики Алмазбека Атамбаева по факту незаконного обогащения. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

«Начато досудебное производство по факту незаконного обогащения бывшего президента», — отметила генпрокуратура. По сведениям главного надзорного ведомства, на данный момент «в ходе расследования на 120 объектов имущества Атамбаева и его близких родственников наложен арест».

Minval.az