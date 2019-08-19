Президент России Владимир Путин во время встречи с французским лидером прокомментировал несанкционированные акции в Москве.

«Всё это связано с электоральным циклом… В 2014 году, когда были предыдущие выборы, на выборы не были допущены примерно 111 человек. По различным причинам избирательная комиссия за соответствующие нарушения этих людей не допустила до выборов. В этом году до выборов не допустили 57 человек, тоже за очевидные нарушения в ходе избирательных кампаний, там просто фальсифицированы подписи, как утверждают эксперты избирательной комиссии», — цитирует Путина RT.

По словам президента, есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли своё право избираться.

«Что касается самих событий, то думаю, что граждане имеют право на мирные, соответствующие с законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, а все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности», — указал он.

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