Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что гордится своей знаменитой фразой про «завтрашний день».

Об этом он рассказал в программе «Рандеву с Яниной Соколовой» на YouTube.

Напомним, в 2013 году в эфире одной из телепередач Кличко сказал фразу: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Впоследствии она стала интернет-мемом.

Во время недавней передачи один из зрителей задал Кличко вопрос: «Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?». Градоначальник ответил, что в восторге от этой фразы и делает всё возможное для того, чтобы посмотреть в завтрашний день.

Minval.az