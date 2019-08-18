Кадровые изменения в правительстве Грузии планируется осуществить в ближайшее время. По информации Front News International, пост премьер-министра Грузии может занять министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, пост министра внутренних дел — Алеко Табатадзе.

Что касается действующего главы МВД Георгия Гахария, он будет занимать лишь пост главы Совета национальной безопасности. На эту должность Гахария был назначен 30 апреля текущего года.

Решение о вышеуказанных перестановках правящая партия приняла несколько часов назад на закрытой встрече.

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