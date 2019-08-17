Учредители ресторана «Армения» на Тверской подали иск к организаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Об этом в своём «Фейсбуке» сообщил один из самых популярных политических режиссеров мира Виталий Манский.

«Никогда больше моя нога не переступит порог кафе и магазина «Армения» на Тверской 17. Это рядом с моим домом. Я там многие годы покупал продукты, встречался по работе… Но «Армения» на Тверской подала в суд на незарегистрированных кандидатов в Мосдуму за упущенную выгоду от московских событий 27 июля. Упущенную выгоду!!! Вот правда, очень хочется что бы владельцы реально почувствовали что такое на самом деле упущенная выгода. Надеюсь, я так поступлю не один, по отношению к этим бизнесменам», — отметил он.

Minval.az