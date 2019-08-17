В Перми автобус врезался в угол магазина.

Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Как рассказали агентству в городской службе скорой помощи, один человек погиб. По информации краевого Минздрава, пострадали 32 человека, среди которых 10 детей

«По информации Министерства здравоохранения Пермского края, по состоянию на 20:20 один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей (девять в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, пострадавших доставили в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, Больницу им. Гринберга.

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