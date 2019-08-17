Один человек задержан на Старом Арбате за шествие в колонне оппозиционеров. В полиции назвали акцию незаконной.

Мероприятие организовали активисты «бессрочного протеста».

Телеканал «Дождь» называет имя задержанного — Дмитрий Батуро.

Всего в акции участвуют около 40 человек.

Также проводятся одиночные пикеты с требованием регистрации оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. 17-летняя Оля Мисик, которая шла во главе шествия, зашла в «Кофе Хауз», куда за ней проследовали полицейские. По данным журналистов, из здания девушку, которая на разогнанном митинге 27 июля зачитывала сотрудникам ОМОН статьи Конституции, «вывели». Вероятно, это не засчитывается как задержание.

Игорь, электрик: «Мне надоело смотреть, как бьют людей издеваются над нами. Я приехал специально из Краснодара, чтобы поддержать москичей. Я как простой рабочий живу на 10-15 тысяч, а начальники сделали себе такие зарплаты! Коррупция! Это мой первый раз! pic.twitter.com/08WiCYQyZv — …опять Безвременье!🇷🇺 (@proryvanet2) August 17, 2019

Прямо сейчас со шествия на Старом Арбате pic.twitter.com/qbZFN4OKVU — …опять Безвременье!🇷🇺 (@proryvanet2) August 17, 2019

Minval.az