Руководство одного из полицейских участков в тайском Бангкоке приняло на «работу» кота. Этих животных в Таиланде считают особенными, поэтому они пользуются почестями даже в прямом смысле. Некоторое время назад кот получил «звание» офицера, форму и документы.

Более того, животному завели аккаунт на Facebook. На опубликованных кадрах видно, как полицейские постоянно уделяют ему внимание, гладят и фотографируют, передает телеканал «Пятый».

Иногда коту разрешают поваляться на столе начальника, пока он не занимается преступниками, а просто работает с документами. Скорее всего, как считает большинство пользователей, в скором времени животное станет новой интернет-звездой. Сейчас на страницу подписаны более 20 тысяч человек.

Minval.az