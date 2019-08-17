Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел.

Инцидент произошел накануне. По словам свидетелей, мужчина выстрелил в официанта, поскольку был недоволен тем, что заказанный сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.

Выпущенная пуля попала официанту в плечо, рана оказалась тяжелой. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи он скончался на месте. Стрелявший сбежал с места преступления, его ищет полиция, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, погибшему официанту ресторана Mistral было 28 лет.

Minval.az