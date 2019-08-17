Третий президент Армении Серж Саргсян также может быть арестован: такова логика действий нынешних властей, заявил в интервью News.am бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-главы государства Микаел Минасян.

Отвечая на вопрос, на самом ли деле он полагает, что Серж Саргсян также будет арестован, Микаел Минасян в интервью сказал: «Однозначно. Вся логика деятельности этой власти такова — обвинения и аресты. На сегодня существенная часть государственных ресурсов тратится на обвинения и аресты. Но проблема в том, что это более не работает». По его словам, бурная реакция общественности на громкие аресты пошла на спад, настроения от этого уже не меняются, «тем более что во многих случаях складывается впечатление сделок, заключающих в себе коррупционные риски».

«У властей имеется один давно припасенный, спланированный «золотой запас» мегаареста: это арест Сержа Саргсяна… Простой расчет подсказывает, что в ближайшее время Сержа Саргсяна арестуют с целью еще на какое-то время отвлечь общественность от реальных проблем», — заявил Минасян.

По его словам, Серж Саргсян готов к любому развитию событий.

Minval.az