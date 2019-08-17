Россия продолжает выступать за урегулирование конфликта в этом регионе и возвращение Приднестровья в состав суверенной, нейтральной и внеблоковой Молдовы.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на «ПолитНавигатор», об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Московской области, отвечая на вопросы участников.

«Россия не признавала ПМР, РФ является участником процесса, который призван урегулировать этот конфликт на основе соответствующих принципов. Принцип №1: особый статус ПМР, согласованный с Тирасполем, в составе Республики Молдова, при понимании, что РМ сохраняет свой суверенитет, то есть не будет никем поглощена, как государство, и при понимании, что останется в нейтральном статусе, то бишь не будет вступать в военно-политические блоки», – подчеркнул он.

По его словам, эти принципы были согласованы еще в начале 2000-х, и на их основе был готов к подписанию документ, так называемый «план Козака».

«Он был парафирован и в Тирасполе, и в Кишинёве, но в последний момент, буквально за несколько часов до того, как нужно было уже всем участникам церемонии собираться на подписание, из Брюсселя наши коллеги из ЕС запретили тогдашнему президенту Молдавии, господину Воронину, подписывать этот документ. По одной простой причине: что это будет дипломатическим успехом РФ», — сказал Лавров, посетовав на «критерии, которыми руководствуются западные партнёры, зачастую и по многим кризисам современного мира».

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