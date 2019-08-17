Персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в больницу пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет РБК со ссылкой на The Moscow Times.

«Никто — ни руководство больницы, ни представители Минздрава, ни региональные чиновники или губернатор — не предупредили персонал о том, что пациенты были заражены радиацией», — сообщил изданию один из хирургов учреждения. Он добавил, что у врачей больницы были подозрения, однако «никто не сказал им защитить себя».

Как пишет издание, троих пострадавших доставили в больницу обернутыми в полупрозрачные пластиковые мешки. Отмечается, что врачи догадывались, что имеют дело «с чем-то очень серьезным», однако им сообщили только, что произошел взрыв на военном объекте. Четверо врачей, двое из которых занимают руководящие посты, и медицинский работник, заявили изданию, что сотрудники больницы «шокированы и возмущены» произошедшим. Они также рассказали, что всех медиков, работавших с пострадавшими от взрыва пациентами, ФСБ попросила дать подписку о неразглашении.

С лечившими пострадавших врачами изданию поговорить не удалось. Собеседники издания рассказали, что представители Минздрава предложили сотрудникам больницы поехать в Москву, чтобы сдать анализы. По их словам, предложение приняли около 60 их коллег, включая пятерых медработников, доставлявших пострадавших в больницу. Трое врачей сообщили, что у одного из их врачей, прилетевших на обследование, обнаружили радиоактивный цезий-137.

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