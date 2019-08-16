Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев уходит из администрации президента. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Глазьев займет пост министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Его утвердят в новой должности 1 октября. На этом посту он сменит Татьяну Валовую, которая возглавила офис ООН в Женеве.

Уход Глазьева из администрации может быть связан с тем, что его идеология экономического развития не встречает поддержки, считают в финансово-экономическом блоке правительства, пишут «Известия».

Помощники Глазьева и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказались от комментариев.

Глазьев занимал пост советника президента с 2012 года. В 2004 году он участвовал вместе с Владимиром Путиным в выборах президента в качестве самовыдвиженца.

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