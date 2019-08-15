На поле, где утром 15 августа аварийно приземлился пассажирский самолет, растет кукуруза для скота на зиму. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал владелец земельного участка Сергей Должиков.

«Оценить ущерб пока нет возможности, не пускают на место, но, полагаю, будет серьезно. И даже не сама посадка. Думаем, когда его (самолет) будут вывозить, то убьют поле полностью. Надо думать, чем зимой кормить скот», — сказал Должиков.

Он добавил, что на поле растут гибридные сорта кукурузы под силос, которым нужно кормить 2,8 тысячи голов скота. При этом, по его словам, самое главное, что в результате аварии никто не погиб.

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