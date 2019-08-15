Передвижение грузовиков в направлении таможенно-пропускного пункта “Гугути” (Грузия) будет ограничено в связи с масштабными ремонтными работами на международной трассе Поничала-Марнеули-Гугути.

По этой причине Комитет по государственным доходам Армении призвал временно ограничить проезд грузовиков с прицепом и полуприцепом через ТПП “Гугути-Гогаван”.

Сообщается, что с учетом туристической активности и роста объемов товаров в летний сезон ограничения будут действовать с 19 августа по 30 сентября текущего года.

Для остальных видов транспорта на 85-98-м километре трассы Поничала-Марнеули-Гугути дорога, ведущая к границе с Арменией, будет открыта, передает портал lragir.

Служба доходов Минфина Грузии предлагает водителям в указанный период воспользоваться альтернативными таможенно-пропускными пунктами — «Садахло» и «Ниноцминда», расположенным на границе с Арменией.

Протяженность грузино-армянской границы составляет 224 километра. На границе двух стран на сегодняшний день работает четыре таможенно-пропускных пункта: «Садахло», «Гугути», «Ахкерпи» и «Ниноцминда».

Minval.az