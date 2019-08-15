Самолет А321 при взлете в Жуковском в четверг, 15 августа, столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку в поле. Пострадали десять человек, сообщает РИА Новости.

Трое детей и семеро взрослых пострадали при жесткой посадке самолета A321 в подмосковном Жуковском, у пострадавших в основном ушибы и ссадины. Отмечается, что ближайшие больницы готовы принять пострадавших.

В Росавиации сообщили, что причиной аварии стало столкновение со стаей чаек.

«Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП», — говорится в сообщении.

Telegram-канале Baza опубликовал видео жесткой посадки самолета:

Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь. Сразу после взлета в двигатель попали птицы. Пилоты приняли решения посадить самолет в ближайшем поле возле деревни Рыбинское. Отмечается, что огонь из двигателя не распространился на борт самолета.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали по надувным трапам. Сообщается, что их доставят в аэропорт на автобусах.

Одна из пассажирок авиалайнера «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в поле недалеко от аэропорта Жуковский, назвала успешное приземление своим вторым днём рождения. Как отметила девушка, именно благодаря экипажу рейса никто не погиб.

«15.08.2019 — мой новый день рождения. Набрали высоту на самолёте и упали в поле. Пилот просто спас все жизни», — написала девушка на своей странице в соцсети.

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