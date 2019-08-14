Протестующие в Москве загнали Кремль в тупик, пишет Хартыя’97 со ссылкой на Times.

Комментируя последний из серии протестов против отказа российских органов власти регистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую совета, собравший около 60000 человек, издание пишет что участники не собираются отказываться от своих требований. И российский президент Владимир Путин беспокоится из-за того, что протесты могут выйти за пределы столицы.

«Он стоит перед дилеммой: подавить выступление недовольных, который набирает обороты, применив репрессии, или пойти на уступки?» — пишет издание.

С одной стороны, критики Путина могут привыкнуть к тому, что давление на власть может дать положительный результат. А с другой, репрессии толкают власть на риск, ведь это лето показало, что применение силы к демонстрантам только подпитывает протестные настроения, пишет Times.

Поэтому российскому президенту остается надеяться на то, что протесты утихнут, как это произошло в 2012 году. Но с экономическими проблемами в стране и со снижением заработных плат, это маловероятно, говорится в статье.

«Господину Путину есть что терять, если он не справится с недовольными, которые раскачивают Москву», — заключает издание.

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