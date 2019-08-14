Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «перебором» ужесточение правил встреч российских ученых с коллегами из-за рубежа, передает «Интерфакс». Ранее стало известно, что Минобрнауки России ввело новые требования — в частности, для встреч нужно получать разрешения, а о том, как они прошли, предоставлять отчеты.

«Это выглядит, как перебор», — сказал Песков. Он добавил, что Кремль запросит детали приказа Минобрнауки.

Однако он добавил, что в этом вопросе нужно проявлять бдительность, так как «зарубежные спецслужбы не дремлют и научно-промышленный шпионаж никто не отменял». «24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», — отметил Песков.

Позднее в пресс-службе Минобрнауки ТАСС сказали, что приказ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику.

Об ужесточении правил общения российских ученых с иностранными коллегами стало известно ранее 14 августа. В них, в частности, указывалось, что для таких встреч нужно заранее сообщать руководству, на них должны присутствовать не менее двух россиян, а в нерабочее время с иностранцами можно встречаться только с разрешения.

Также ученые должны предоставлять отчеты о встречах, а использовать мобильные телефоны можно «только в случаях, предусмотренных международными договорами России».

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