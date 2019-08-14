Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении его офиса, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Сергей Слесарев.

«Военная прокуратура предъявила уведомления о подозрении еще по двум делам — по модернизации ТЭЦ, по зданиям Форума», — заявил Слесарев. По словам адвоката, подписывать уведомления Атамбаев не стал.

В основу обвинений военной прокуратуры легли выводы депутатской комиссии, озвученные в ходе рассмотрения в парламенте вопроса о лишении экс-президента неприкосновенности.

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе 2018 года во время аномальных морозов. После аварии в Киргизии разразился скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита и обошлась в 386 миллионов долларов. По обвинению в коррупции при заключении контракта по ТЭЦ были взяты под стражу ряд высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьеры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев.

Форум — это два многоэтажных здания в центре Бишкека, где располагается штаб Атамбаева. Они были ранее опечатаны решением суда, как и другие 120 объектов собственности экс-президента. По версии следствия, при приобретении этих зданий экс-президент совершил ряд нарушений закона.

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