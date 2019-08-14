Сообщение о том, что в направлении Газаха азербайджанских пограничники освободили стратегические высоты из-под оккупации и закрепились на них, взбудоражило армянскую общественность.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в среду косвенно подтвердил данную информацию, отметив, что «передвижения позиций на передовой линии носят рутинный характер и армянская сторона также предпринимает такие действия».

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Ованнисян также заявил, что «военные знают свое дело», в связи с чем он попросил общественность не мешать им выполнять свои задачи.

Minval.az