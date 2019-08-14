Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с пострадавшими от наводнения в Иркутской области — сейчас семьи из Тулуна и других населенных пунктов, оказавшихся в зоне затопления, отдыхают в «Дагомысе». После визита президента в Иркутскую область их пригласили в Москву и Петербург, на отдых в Сочи, а детей обследовали медики.

Сибиряки в соцсетях обратили внимание на то, что, заговорив о пожарах в Сибири, Путин смеялся.

В ходе беседы одна из женщин сказала: в Сочи, Москве и Петербурге «все прекрасно», но возвращаться страшно. Ее супруг добавил, что появляется мысль переехать в другой город — например, в Красноярск.

«Ну, там пожары, я слышал», — сказал Путин со смехом. Но тут же перешел на серьезный тон, сообщив, что пожары происходят в районах, не доступных даже для авиации.

Minval.az