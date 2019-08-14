Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — пишет Рябчук.

Ранее в правительстве Украины сообщили, что получили официальное обращение Зеленского с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Кличко. Рассмотрение этого вопроса должно было состояться 31 июля, однако премьер-министр Владимир Гройсман неожиданно ушел в отпуск на две недели.

Minval.az