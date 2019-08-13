Громким скандалом закончилось крещение годовалого ребенка в одной из церквей Гатчины (Ленинградская область). Священник во время обряда грубо обращался с малышом, оставив на его теле ссадины и ушибы.

Инцидент произошел в Мариенбургской церкви. Платную церемонию вел игумен Фотий. Он несколько раз грубо окунул малыша с головой в воду, не обращая внимания на истошные крики как ребенка, так и матери, при этом не отдавая сына женщине.

После церемонии у годовалого ребенка остались телесные повреждения, ссадины и ушибы. Теперь со священником будет разбираться полиция — соответствующее заявление на игумена написала мать ребенка.

Minval.az