Премьер-министр страны-агрессора Никол Пашинян намерен посетить США в конце сентября нынешнего года. Об этом он заявил во время видеообращении в Facebook.

«Давно хотел встретиться с нашими соотечественниками, проживающими в Лос-Анджелесе. В прошлом году, во время моего визита в Нью-Йорк, не получилось и сейчас приглашаю всех на встречу в лос-анджелесский Гранд-Парк 22 сентября, где выступлю с речью», — сказал он.

Пашинян отметил, что Лос-Анджелес иногда называют «родиной Диаспоры». А в 2018 году Лос-Анджелес стал одним из важнейших центров поддержки бархатной революции.

Minval.az