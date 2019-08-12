Главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Instagram фотографию армянской старушки, которая якобы во время карабахской войны с автоматом в руках защищала свой дом.

«Не нужны мне эти ваши фейсаппы, потому что я и так знаю, что в старости буду выглядеть вот так», — подписала фотографию кремлевская пропагандистка, как бы давая понять, что готова защищать и свою «родину» Россию до последнего вздоха.

Подписчики Маргариты Симоньян из Украины и России высмеяли ее, назвав фото постановочным и предложли ей, наконец, определиться со своей родиной.

Minval.az