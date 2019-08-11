Министерство иностранных дел Украины выступило с протестом по поводу поездки президента РФ Владимира Путина в Крым, который в Киеве считают временно оккупированной территорией.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства, сообщает Интерфакс.

«Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что «продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах».

«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины», — подчеркнули в МИД.