Около 45 тысяч человек признаны пострадавшими от паводков в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в судах находится огромное количество дел, а число судебных решений установило рекорд в регионе. «Практически четыре тысячи дел в судах дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших», — добавил Левченко.

По словам губернатора, 23 тысячи человек получили компенсации в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и 100 тысяч рублей — за полную. «Мы должны были вчера закончить выплаты по материальному ущербу и по материальной помощи. Работа выполнена в срок, несмотря на то что было второе наводнение», — резюмировал он.

Вторая волна паводка привела к тому, что количество домов, не подлежащих восстановлению, возросло до 450.

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