За чем собрался в Туркменистан вице-премьер Армении?

Проведение международных форумов и участие в них — важная часть дипломатической работы. Кто-то намерен принять участие в политической дискуссии и намерен сказать там свое слово, для кого-то форум важен как «площадка» для двусторонних встреч, кому-то просто необходимо обозначить свое присутствие и «показать флаг».

Но иногда…

Впрочем, расскажем по порядку. 11-12 августа в Туркменистане, в Национальной туристической зоне «Аваза», собирается первый Каспийский экономический форум. Пройдет он в годовщину подписания в Актау долгожданной Конвенция о правовом статусе Каспия. Форум, как уверены его организаторы, подтолкнет на Каспии экономическое и инвестиционное сотрудничество. Как ожидается, в КЭФ-2019 примут участие около 1500 зарубежных гостей, в том числе 50 высокопоставленных представителей из 29 международных организаций. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров в интервью журналу «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана» заявил: «Мы приветствовали инициативу президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова о созыве Каспийского экономического форума, который станет новым форматом активизации сотрудничества между странами «Каспийской пятерки» во имя того, чтобы наполнить практическим содержанием положения принятой нами Конвенции, провозглашающей превращение Каспия в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества».

Нашей стране есть что обсудить на форуме. Азербайджан выступает как активный инвестор. Такие проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс вместе с новым торговым портом и паромной переправой, а теперь и Южный газовый коридор полностью «перекраивают» логистический, экономический и политический расклад на Каспии. Многие эксперты строят планы, будет ли Азербайджан в рамках форума обсуждать с Туркменистаном возможность подключения Ашхабада к «Южному газовому коридору»: газа у Туркменистана много, но вот с путями его экспорта явная «напряженка».

И вот на этом фоне ереванские СМИ громко возвестили: Армения тоже намерена принять участие в первом Каспийском экономическом форуме! КЭФ 11−12 августа посетит вице-премьер Армении Мгер Григорян. Он возглавит делегацию, в которую войдут заместитель министра экономического развития и инвестиций Аваг Аванесян, председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян, заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Акоп Варданян, заместитель министра высокотехнологичной промышленности Гегам Варданян. Делегация многочисленная и весьма сановная. Только вот…что все эти высокорангированные чиновники намерены обсуждать?

Да, в силу географии именно Армения контролирует самый удобный путь от Каспия к Средиземному морю. Но, как бы поделикатнее, вместо развития сотрудничества с Азербайджаном и Турцией в Армении избрали путь агрессии и территориальных претензий. В результате экспортные трубопроводы из Азербайджана Армению аккуратно обходят. Свой шанс в Ереване бездарно упустили. Были слабые надежды, что через Армению в Грузию может пройти иранский экспортный трубопровод. Но теперь рухнули и они. Из Армении иранский газ может попасть в Грузию, а дальше? Грузинский рынок занят азербайджанским газом. Транзит? Можно подключиться к Южному газовому коридору, но это азербайджанский проект, «транзитное звено» в лице Армении только создаст проблемы. Куда проще развернуть трубу на Турцию. Так что армянским делегатам в Туркменистане остается только горевать об упущенных возможностях и облизываться на чужие трубопроводные проекты.

«Сухопутная» логистика? В годы существования СССР именно по территории Армении осуществлялись железнодорожные перевозки с Турцией и Ираном. Но теперь в регионе уже сформирована новая логистика. Проложена и действует железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Продвигается проект железной дороги Астара-Астара-Решт, которая призвана «замкнуть» коридор Север-Юг. Армения опять в стороне и главное, в безнадежном «пролете». Потому как даже после прекращения войны ей будет ой как непросто найти инвесторов для реабилитации своих железных дорог. В этой ситуации что-то обсуждать на форуме — все равно, что продавать билеты на станции Мегри. Где еще можно увидеть старые вагоны и разрушенное здание станции, но никакой реальной «железнодорожной жизни» нет и не предвидится. Даже рельсы разобраны.

Инвестиции? Не сыпьте соль на раны. Собственного инвестиционного потенциала у Армении нет. «Инвестиционного поля» тоже. После серии скандалов вокруг рудника «Амулсар», где британской «Лидиан» просто не дают работать, а власти не торопятся вмешиваться, иллюзий у мировой бизнес-тусовки уже не осталось. А обещания Никола Пашиняна «закатать олигархов в асфальт» уж точно оптимизма не прибавили.

Двусторонняя тематика? Но…с кем и о чем — при нулевом экономическом потенциале Армении? Обижаться на Казахстан за то, что там переименовывают улицы, некогда названные в честь Левона Мирзояна, одного из авторов «голодного геноцида» казахов? Можно, конечно, «обстоятельно побеседовать» с иранскими делегатами, но…боязно. США и так «срезали» помощь Армении, страна в шаге от настоящих санкций за дружбу с Тегераном, тут уж не до жиру. И вообще лучше поосторожничать. Словом, в такой невеселой ситуации ереванским делегатам в Туркменистане останется только вздыхать, жаловаться на «блокаду», в которой виновата сама же Армения, и наблюдать, как, словно в известной песне Высоцкого, «мимо носа носят чачу».

Другое дело, что признаваться в этом публично в Ереване не хотят. И все же отправляют своих чиновников в Туркменистан — демонстрировать флаг. Только вот на кого таким образом действительно получится произвести впечатление?

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