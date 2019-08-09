Позиция РФ по вопросу определения окончательного статуса Нагорного Карабаха и урегулирования конфликта путем переговоров между Арменией и Азербайджаном остается без изменений. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«РФ исходит из того, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен путем переговоров между Азербайджаном и Арменией. Вы знаете нашу позицию, она не претерпела изменений», — цитирует ее ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва продолжит оказывать содействие в деле мирного урегулирования карабахского конфликта. «Со своей стороны, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ и с учетом тесных отношений Москвы с Баку и Ереваном остаемся нацеленными на оказание содействия в целях всестороннего продвижения мирного процесса», — заявила она.

Захарова отметила, что наличие взаимных обвинений между Азербайджаном и Арменией вызывают озабоченность российской стороны. «Подобная риторика не отвечает интересам формирования благоприятных условий для переговорного процесса и, соответственно, поиска компромиссных вариантов урегулирования конфликта.

Minval.az